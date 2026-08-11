गोविंदपुर से युवक लापता, मामला दर्ज
जमशेदपुर संवाददाता। गोविंदपुर से युवक लापता, मामला गोविंदपुर से युवक लापता, मामला गोविंदपुर से युवक लापता, मामला
जमशेदपुर। छोटा गोविंदपुर निवासी अभयकांत ठाकुर पांच दिनों से लापता हैं। उनके जीजा संजीव झा ने गोविंदपुर थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। संजीव ने पुलिस को बताया कि अभय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के लखनऊ के जानकीपुरम का रहने वाला है। वह गोविंदपुर में साथ ही रहता है और भारत बेंज कंपनी में काम करता है। 5 अगस्त को अभय काम के लिए घर से सुबह 10 बजे निकला था, पर काम पर नहीं पहुंचा। उसके फोन नंबर पर फोन करने पर बंद मिला। परिजनों ने काफी तलाश की, पर कोई जानकारी नहीं मिली। पुलिस ने जब अभय के मोबाइल नंबर का लोकेशन चेक किया तो अंतिम लोकेशन छोटा गोविंदपुर ही दिखा।
फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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