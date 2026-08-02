लापता पति की बरामदगी की पुलिस से लगायी गुहार
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बेलदौर । एक संवाददाता बेलदौर थाना क्षेत्र के माली वार्ड संख्या-सात निवासी किरण कुमारी ने अपने पति के लापता होने के मामले में हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। घटना के 15 दिन बीत जाने के बावजूद न तो उनके पति का कोई सुराग मिल सका है और न ही प्राथमिकी में नामजद किसी आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। पीड़िता के अनुसार, उसके पति ललन यादव गत 16 जुलाई को खेत देखने के लिए घर से निकले थे, लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटे। परिजनों ने अपने स्तर पर काफी खोजबीन की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल सका है।
इधर थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि मामले की जांच जारी है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
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