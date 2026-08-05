12 दिन बाद किशनगंज से सकुशल बरामद हुई नाबालिग छात्रा, आरोपी युवक गिरफ्तार

बसंतराय प्रखंड क्षेत्र की सुस्ती पंचायत से 12 दिन पूर्व लापता हुई एक नाबालिग छात्रा को बसंतराय पुलिस ने किशनगंज से बरामद किया है। पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई शुरू की। छात्रा को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। मामले की जांच जारी है।

बसंतराय प्रतिनिधि। बसंतराय प्रखंड क्षेत्र की सुस्ती पंचायत से 12 दिन पूर्व लापता हुई एक नाबालिग छात्रा को बसंतराय पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान और लगातार छापेमारी के बाद बिहार के किशनगंज से सकुशल बरामद कर लिया। मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से परिजनों ने राहत की सांस ली है। जानकारी के अनुसार, छात्रा 12 दिन पूर्व स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटी। परिजनों ने अपने स्तर पर काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद बसंतराय थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मामला दर्ज होते ही पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी और तकनीकी शाखा की सहायता से छात्रा की लोकेशन का पता लगाने का प्रयास किया।

पुलिस की कार्रवाई जांच के दौरान प्राप्त तकनीकी साक्ष्यों और लगातार की गई छापेमारी के आधार पर पुलिस टीम ने बिहार के किशनगंज में कार्रवाई करते हुए नाबालिग छात्रा को सकुशल बरामद कर लिया। मौके से मानिक मुर्मू (22 वर्ष), पिता-स्वर्गीय सेम मुर्मू, निवासी ठाकुरगंगटी थाना क्षेत्र को गिरफ्तार किया गया। बरामद छात्रा को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है तथा न्यायालय में उसका बयान दर्ज कराने सहित आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। वहीं गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि छात्रा को बहला-फुसलाकर ले जाया गया था या फिर इस पूरे मामले में किसी अन्य व्यक्ति की भी संलिप्तता है। थाना प्रभारी रामदेव वर्मा ने बताया कि नाबालिग छात्रा के लापता होने की सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी थी। तकनीकी शाखा की मदद से लगातार छापेमारी की गई, जिसके परिणामस्वरूप छात्रा को बिहार के किशनगंज से सकुशल बरामद कर लिया गया। मामले की हर पहलू से गहन जांच की जा रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी。

जांच की स्थिति पुलिस ने बताया कि मामले की जांच अभी जारी है तथा सभी पहलुओं की गहनता से पड़ताल की जा रही है, ताकि यदि किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो उसके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके