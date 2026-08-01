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किशोरी को बहलाकर ले जाने में जीजा -साली पर केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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थाना क्षेत्र एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने में शिकायत पत्र देकर केस दर्ज कराया है | जिसमे बताया है कि उनके गांव का एक व्यक्ति और उसकी साली गांव के आस

किशोरी को बहलाकर ले जाने में जीजा -साली पर केस दर्ज

थाना क्षेत्र एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने में शिकायत पत्र देकर केस दर्ज कराया है । जिसमे बताया है कि उनके गांव का एक व्यक्ति और उसकी साली गांव के आसपास के गांवो में धान लगाने का ठेका लेते है जिसमे उनकी बेटी मजदूरी पर धान की पौध लगा रही थी। वही उसकी बेटी की पहचान हो गई। जान पहचान का फायदा उठा कर युवक की साली उनके घर आती जाती रहती थी। आरोप है 27 जुलाई को युवक की साली उनकी नाबालिग बेटी को बहलाकर ले गयी । जब उनकी नाबालिग बेटी शाम तक घर वापस नहीं लौटी जिसके बाद आस पास खोजबीन करने के बाद भी नहीं मिली ।

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पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी।

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