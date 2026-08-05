24 घंटे से लापता नाबालिग लड़की
पूर्णिया के सदर थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की पिछले 24 घंटे से लापता है। परिजनों ने इस मामले में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। थानाध्यक्ष ने बताया कि लड़की को मरंगा थाना के बसंत विहार के पास एक पार्क में देखा गया है।
पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। सदर थाना क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की पिछले 24 घंटों से लापता है। परिजनों ने मामले में सदर थाना में केस दर्ज कराया है। सदर थानाध्यक्ष राजू कुमार ने बताया कि लड़की को मरंगा थाना के बसंत विहार के समीप पार्क में किसी ने देखा है।
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