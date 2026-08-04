शादी का झांसा देकर नाबालिग किशोरी को ले गया अज्ञात युवक, मुकदमा दर्ज
अम्बेडकरनगर के मालीपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी के लापता होने का मामला सामने आया है।
दुलहूपुर, अम्बेडकरनगर, संवाददाता। मालीपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी के लापता होने का मामला सामने आया है। परिजनों को आशंका है कि उनकी बेटी को किसी अज्ञात युवक ने शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाया है। इस संबंध में परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार, किशोरी सोमवार को आवश्यक प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटी। परिजनों ने जब उसकी खोजबीन शुरू की, तभी किशोरी के मोबाइल नंबर से उनके व्हाट्सऐप पर एक संदेश आया, जिसमें दावा किया गया कि किशोरी सुरक्षित है और उससे शादी कराई जा रही है।इस
संदेश के बाद परिजनों की चिंता और अधिक बढ़ गई। उनका कहना है कि उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाया गया है और उसके साथ किसी अप्रिय घटना की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी है। एसओ मालीपुर शशांक कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। किशोरी की सकुशल बरामदगी के लिए पुलिस टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं।
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