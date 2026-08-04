Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शादी का झांसा देकर नाबालिग किशोरी को ले गया अज्ञात युवक, मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अंबेडकर नगर
Follow us on Google News
share

अम्बेडकरनगर के मालीपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी के लापता होने का मामला सामने आया है।

शादी का झांसा देकर नाबालिग किशोरी को ले गया अज्ञात युवक, मुकदमा दर्ज

दुलहूपुर, अम्बेडकरनगर, संवाददाता। मालीपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी के लापता होने का मामला सामने आया है। परिजनों को आशंका है कि उनकी बेटी को किसी अज्ञात युवक ने शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाया है। इस संबंध में परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार, किशोरी सोमवार को आवश्यक प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटी। परिजनों ने जब उसकी खोजबीन शुरू की, तभी किशोरी के मोबाइल नंबर से उनके व्हाट्सऐप पर एक संदेश आया, जिसमें दावा किया गया कि किशोरी सुरक्षित है और उससे शादी कराई जा रही है।इस

संदेश के बाद परिजनों की चिंता और अधिक बढ़ गई। उनका कहना है कि उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाया गया है और उसके साथ किसी अप्रिय घटना की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी है। एसओ मालीपुर शशांक कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। किशोरी की सकुशल बरामदगी के लिए पुलिस टीमें लगातार प्रयास कर रही हैं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ambedkar Nagar News Ambedkar Nagar Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।