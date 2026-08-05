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नाबालिग लड़की महिला पुलिस को चकमा देकर फरार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
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कहलगांव से एक नाबालिग लड़की जो शादी की नीयत से कथित रूप से अपहृत थी, पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गई। पुलिस ने उसका मेडिकल परीक्षण कराया था और न्यायालय में बयान दर्ज कराने के लिए तैयार थी। उसकी माता ने अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। अब पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।

नाबालिग लड़की महिला पुलिस को चकमा देकर फरार

कहलगांव, निज प्रतिनिधि। रसलपुर थाना क्षेत्र से गत 20 जुलाई को शादी की नीयत से कथित रूप से अपहृत नाबालिग लड़की पुलिस के बढ़ते दबाव के बीच सोमवार को स्वयं थाना पहुंच गई थी। पुलिस ने उसका अनुमंडल अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया था तथा मंगलवार को न्यायालय में उसका बयान दर्ज कराया जाना था। इसी बीच महिला पुलिस की अभिरक्षा में रखी गई नाबालिग लड़की पुलिस को चकमा देकर थाना परिसर से फरार हो गई। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और उसकी तलाश शुरू कर दी गई।रसलपुर थाना के थानाध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि नाबालिग का न्यायालय में बयान दर्ज कराया जाना था।

उसे महिला पुलिस की निगरानी में रखा गया था, लेकिन वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गई। उन्होंने बताया कि उसकी बरामदगी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।मालूम हो कि नाबालिग की मां ने एक महिला समेत छह लोगों के विरुद्ध शादी की नीयत से पुत्री के अपहरण का मामला रसलपुर थाना में दर्ज कराया था। बरामद नाबालिग के थाना परिसर से फरार होने की घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है।

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