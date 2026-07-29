नाबालिग लड़की के लापता होने की दर्ज करवाई गई प्राथमिकी

नाबालिग लड़की के लापता होने की दर्ज करवाई गई प्राथमिकी
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किशनगंज, संवाददाता ’ सदर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की के लापता होने का मामला प्रकाश में आया है। मामले में बुधवार को नाबालिग एक पिता ने अपनी बच्ची के लापता होने की प्राथमिकी दर्ज करवाई है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार नाबालिग लड़की के पिता और मां रोज की तरह मंगलवार को मजदूरी करने खेत चले गए। कुछ देर बाद वापस आने पर पता चला की नाबालिग लड़की घर से गायब है। परिजनों ने एक युवक पर बच्ची को बहलाफुसलाकर भगा ले जाने की आशंका जताई है। किशनगंज सदर थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि परिजन के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
नाबालिग लड़की की खोजबीन की जा है।
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