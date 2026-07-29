Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नाबालिग लड़की के लापता होने की दर्ज करवाई गई प्राथमिकी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, किशनगंज
Follow us on Google News
share

किशनगंज नाबालिग लड़की के लापता होने की दर्ज करवाई गई प्राथमिकीनाबालिग लड़की के लापता होने की दर्ज करवाई गई प्राथमिकीनाबालिग लड़की के लापता होने की दर्ज क

नाबालिग लड़की के लापता होने की दर्ज करवाई गई प्राथमिकी

किशनगंज, संवाददाता ’ सदर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की के लापता होने का मामला प्रकाश में आया है। मामले में बुधवार को नाबालिग एक पिता ने अपनी बच्ची के लापता होने की प्राथमिकी दर्ज करवाई है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार नाबालिग लड़की के पिता और मां रोज की तरह मंगलवार को मजदूरी करने खेत चले गए। कुछ देर बाद वापस आने पर पता चला की नाबालिग लड़की घर से गायब है। परिजनों ने एक युवक पर बच्ची को बहलाफुसलाकर भगा ले जाने की आशंका जताई है। किशनगंज सदर थानाध्यक्ष मुकेश कुमार ने बताया कि परिजन के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।

नाबालिग लड़की की खोजबीन की जा है।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Girl
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।