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सेलम जंक्शन पर लापता हुआ युवक, खोजबीन की गुहार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सिमडेगा
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महाबुआंग के निवासी नादु सिंह 27 जुलाई को अमृत भारत एक्सप्रेस से तमिलनाडु यात्रा के दौरान सेलम जंक्शन पर उतरे और लापता हो गए। उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके चलते वह वहां से चले गए। परिवार ने प्रशासन से अपील की है कि यदि किसी को उनके बारे में जानकारी मिले तो सूचित करें।

सेलम जंक्शन पर लापता हुआ युवक, खोजबीन की गुहार

बानो, प्रतिनिधि। प्रखंड के महाबुआंग तिनसोंगड़ा निवासी नादु सिंह 27 जुलाई को अपने कुछ साथियों के साथ राउरकेला से अमृत भारत एक्सप्रेस से तमिलनाडु जा रहे थे। यात्रा के दौरान वह सेलम जंक्शन रेलवे स्टेशन पर उतर गए। जिसके बाद से उनका कोई पता नहीं चल सका है। गांव के राजू सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही महाबुआंग थाना में लिखित आवेदन देकर नादु सिंह की खोजबीन कराने की मांग की गई है। उन्होंने प्रशासन एवं संबंधित एजेंसियों से युवक का जल्द से जल्द पता लगाने की अपील की है। बताया जा रहा है कि यात्रा के दौरान नादु सिंह की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी।

जिसके कारण वह सेलम जंक्शन पर ट्रेन से उतर गए। इसके बाद से उनका मोबाइल या अन्य माध्यमों से भी कोई संपर्क नहीं हो पाया है। इधर युवक के लापता होने की सूचना पर परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजनों ने प्रशासन, रेलवे पुलिस तथा आम लोगों से अपील की है कि यदि किसी को नादु सिंह के संबंध में कोई जानकारी मिले तो तत्काल निकटतम पुलिस थाना या महाबुआंग थाना को सूचित करें। ताकि उन्हें सकुशल घर वापस लाया जा सके।-

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