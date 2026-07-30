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श्रीनगर के नौगाम थाना पुलिस को मिले भूपट्टी से भागे प्रेमी युगल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मधुबनी
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बाबूबरही थाना क्षेत्र के भूपट्टी से भागे प्रेमी युगल जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मिले। वहाँ की पुलिस ने दोनों को सुरक्षित बरामद किया। परिजनों ने राहत की सांस ली, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। स्थानीय पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई तेज कर दी है।

श्रीनगर के नौगाम थाना पुलिस को मिले भूपट्टी से भागे प्रेमी युगल

बाबूबरही, निज संवाददाता। बाबूबरही थाना क्षेत्र अंतर्गत भूपट्टी से जो अलग-अलग समुदाय के प्रेमी युगल भागे थे। वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित नौगाम थाना क्षेत्र में मिले। वहां की पुलिस ने दोनों को सुरक्षित बरामद किया है। दोनों के मिलने की सूचना के बाद आखिर परिजनों ने राहत की सांस ली है। वहीं दोनों की सकुशल वापसी को लेकर व दोनों के जान की सुरक्षा की चिंता गहरी हो गई है। इसके मद्देनजर स्थानीय पुलिस नौगाम थाना पुलिस से संपर्क बनाने में जरूरी कार्रवाई की प्रक्रिया फिलहाल तेज हो गई है। मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस अधिकारी प्रीती रानी दोनों की वापसी सुनिश्चित करने की दिशा में कार्रवाई में जुटी हुई है।

भागे प्रेमी युगल और दोनों के परिजनों से संपर्क बनाए रखा है। मामले में केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है। दोनों की सुरक्षा को देखते हुए आवश्यक एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं।

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