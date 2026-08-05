12 साल से लापता बेटी को पुलिस ने गाजियाबाद से खोज निकाला
सिमडेगा पुलिस ने 12 वर्षों से लापता एक युवती को गाजियाबाद से बरामद किया। परिजनों ने खुशी के आँसू बहाए। युवती की तलाश के लिए पुलिस ने आधुनिक तकनीक और सूचना का इस्तेमाल किया। पुलिस की विशेष टीम ने संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी पर युवती को बचाया।
सिमडेगा, प्रतिनिधि। सिमडेगा पुलिस ने करीब 12 वर्षों से लापता एक युवती को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से सकुशल बरामद कर परिजनों के सुर्पुद कर दिया। 12 वर्षों के बाद बेटी से मिलने पर परिजनों के आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। पुलिस ने बताया कि करीब 12 वर्ष पहले लापता हुई युवती की तलाश में परिजनों ने हर संभव प्रयास किया। लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। इसके बाद 30 जुलाई को परिजन आखिरी उम्मीद लेकर एएचटीयू थाना पहुंचे और लिखित आवेदन देकर बेटी की तलाश की गुहार लगाई।
पुलिस की जांचआवेदन मिलते ही एसपी श्रीकांत एस खोटरे के निर्देश पर पुलिस ने थाना कांड संख्या 08/26 दर्ज कर मामले की गंभीरता से जांच शुरू की। साथ ही डीएसपी रणवीर सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने आधुनिक तकनीक, सर्विलांस और मानवीय सूचनाओं के आधार पर लगातार जांच की। इसी दौरान पुलिस को युवती के उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित सी-6, सूर्यनगर में होने का महत्वपूर्ण सुराग मिला।
युवती की बरामदगीसुराग मिलते ही पुलिस ने सूर्यनगर पुलिस चौकी गाजियाबाद तथा वंदिता सोसाइटी फॉर वूमेन एंड चिल्ड्रन नामक स्वयंसेवी संस्था के साथ समन्वय स्थापित किया। संयुक्त कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम और परिजनों ने गाजियाबाद पहुंचकर युवती को सकुशल बरामद कर लिया। इधर एसपी ने कहा कि मानव तस्करी और गुमशुदगी के मामलों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। किसी भी व्यक्ति के गुम होने या मानव तस्करी से जुड़ी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत नजदीकी थाना या पुलिस नियंत्रण कक्ष को दें। ताकि समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके。
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