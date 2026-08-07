ब्यूटी पार्लर को निकली युवती लापता, केस
कुंडा के एक गांव में एक महिला ने पुलिस में तहरीर दी है कि उसकी 23 वर्षीय बेटी पांच अगस्त को ब्यूटी पार्लर जाने के लिए निकल गई, लेकिन वह शाम तक नहीं लौटी। महिला ने आरोप लगाया है कि उसकी बेटी मो. आजम से बातचीत करती थी, जो अब लापता है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
कुंडा। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की महिला ने पुलिस को तहरीर दी कि उसकी 23 वर्षीय बेटी पांच अगस्त को करीब 3.30 बजे घर से ब्यूटी पार्लर का काम सीखने कुंडा जाने की बात कहकर निकली लेकिन शाम तक नहीं लौटी। बेटी को फोन किया तो वह स्विच ऑफ बता रहा। उसकी छोटी बेटी ने बताया कि वह किसी मो.आजम से फोन पर बात करती थी। जब मो. आजम को फोन किया तो उसका भी मोबाइल स्विच ऑफ था। पता करने मो. आजम के घर गई तो वह भी घर से लापता था। बेटी के साथ किसी अनहोनी की आशंका में परेशान महिला ने पुलिस को नामजद तहरीर दी।
जिस पर पुलिस ने आरोपित मो. आजम निवासी मुराई की बाग सरियावां के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की।
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