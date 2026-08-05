नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले गया रिश्तेदार युवक
किशोरी घर से करीब 20 हजार नकदी और सोने-चांदी के जेवर भी ले गयीनाबालिग को बहला-फुसलाकर ले गया रिश्तेदार युवकनाबालिग को बहला-फुसलाकर ले गया रिश्तेदार युवक
थाना छाता के अंतर्गत एक गांव निवासी 15 वर्षीय नाबालिग गायब हो गयी। पीड़ित ने जानकारी होने पर नामजद रिश्तेदार युवक के खिलाफ बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि नाबालिग घर से करीब 20 हजार रुपये और सोने-चांदी के जेवर भी ले गयी। छाता क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित ने मंगलवार को पुलिस को दिये शिकायती पत्र में कहा कि उन्होंने अपने बेटे की देखभाल के लिये 15 वर्षीय साली को घर पर रख लिया था। वह करीब छह-सात साल से रह रही थी। आरोप है कि 24 जुलाई को उसकी साली गायब हो गयी।
इसकी जानकारी होने पर चिंता हुई तो उसकी सभी जगह तलाश की गयी। कहीं पता नहीं चल सका। बाद में पता चला कि उसे रिश्तेदार युवक बहला फुसलाकर ले गया है। इस दौरान नाबालिग साली घर से करीब 20 हजार रुपये की नकदी के अलावा एक तोले सोना और करीब पांच सौ ग्राम चांदी भी अपने साथ ले गयी। नाबालिग को ले साथ जाने में युवक के परिजनों का भी सहयोग का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। नाबालिग को बरामद करने और आरोपी को गिरफ्तार करने को पुलिस संभावित स्थलों पर दबिश दे रही है।
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