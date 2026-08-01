घर से निकली किशोरी लापता
सहजनवा के एक गांव में एक 14 वर्षीय किशोरी घर से बाहर निकली और लापता हो गई। परिजनों ने उसकी खोज की लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। पिता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।
सहजनवा, हिन्दुस्तान संवाद। गीडा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी गुरुवार को घर से निकली और लापता हो गई। परिजनों के काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चला। पिता की तहरीर पर पुलिस दर्ज कर जांच कर रही है। गीता थाना क्षेत्र के गांव निवासी 14 वर्षीय किशोरी पास के चौराहे पर सामान लेने गई थी। देर रात्रि तक घर वापस नहीं लौटी। पिता की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।
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