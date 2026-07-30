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स्कूल जा रही छात्रा लापता, अनहोनी की आशंका

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बहराइच
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तेजवापुर के हरदी थाने क्षेत्र की एक 13 वर्षीय छात्रा संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई है। छात्रा बुधवार सुबह स्कूल जाने के लिए निकली थी, लेकिन दोपहर तक कालेज नहीं पहुंची। परिजन और ग्रामीण खोजबीन कर रहे हैं, लेकिन अब तक छात्रा का कोई सुराग नहीं मिला है। परिजनों ने पुलिस से मदद मांगी है।

स्कूल जा रही छात्रा लापता, अनहोनी की आशंका

तेजवापुर ,संवाददाता। हरदी थाने क्षेत्र के एक गांव निवासनी 13 वर्षीय छात्रा संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी छात्रा का कोई सुराग नहीं लग सका है। परिजन अनहोनी की आशंका से चिंतित हैं। छात्रा बुधवार सुबह करीब सात बजे घर से इंटर कालेज पढ़ने के लिए निकली थी। दोपहर करीब 12 बजे जानकारी मिली कि वह कालेज पहुंची ही नहीं है। इसके बाद परिजनों ने कालेज जाकर जानकारी की जहां पता चला कि छात्रा उस दिन स्कूल नहीं आई थी। इसके बाद परिवार और ग्रामीणों ने रिश्तेदारों सहित आसपास के क्षेत्रों में काफी खोजबीन की लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका।

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गुरुवार तक 24 घंटे बीत जाने के बाद भी छात्रा का कोई सुराग नहीं लगने पर परिजनों ने हरदी थाने पहुंचकर तहरीर दी और पुलिस से बेटी को सकुशल खोजने की मांग की। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। हरदी एसएचओ से सम्पर्क का प्रयास किया गया। सम्पर्क नही हो सका है।

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