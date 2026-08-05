ब्यूटीफुल आइज, ब्यूटीफुल हेयर कांन्टेस्ट के लिए हुए रैंप वॉक

देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। सिनमिट कम्युनिकेशंस की ओर से मिस उत्तराखंड-2026 के तहत बुधवार को 'मिस ब्यूटीफुल आइज़' एवं 'मिस ब्यूटीफुल हेयर' सब-कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रतिभागियों ने अपनी आंखों एवं बालों को स्वाभाविक रूप से सुंदर, स्वस्थ और आकर्षक बनाए रखने के लिए अपनाई जाने वाली दिनचर्या, देखभाल और जीवनशैली के बारे में विस्तार से बताया।बुधवार को सेंट्रियो मॉल के स्काई लाउंज में हुई इस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों का मूल्यांकन उनकी स्वाभाविक सुंदरता, आकर्षक व्यक्तित्व, आत्मविश्वास, मंच पर प्रस्तुति तथा संपूर्ण ग्रूमिंग के आधार पर किया गया। सिनमिट कम्युनिकेशंस के डायरेक्टर दलीप सिंधी एवं राजीव मित्तल ने बताया कि प्रतियोगिता के विभिन्न सब-कॉन्टेस्ट के माध्यम से प्रतिभागियों की अलग-अलग विशेषताओं का मूल्यांकन किया जा रहा है, जिससे उन्हें ग्रैंड फिनाले के लिए बेहतर तैयारी का अवसर मिल रहा है।