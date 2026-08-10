मिहीपुरवा की उन्नति सिंह बनीं मिस लखनऊ

मिहींपुरवा, संवाददाता । मिहींपुरवा नगर पंचायत की गुरुद्वारा कॉलोनी निवासी आनंद सिंह की बेटी उन्नति सिंह ने मिस लखनऊ का खिताब जीतकर क्षेत्र के साथ-साथ जनपद का नाम रोशन किया है। उन्नति की इस उपलब्धि से परिवार के साथ ही पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। उन्नति सिंह वर्तमान में लखनऊ के आईटी गर्ल्स पीजी कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं। पढ़ाई के साथ-साथ वह सिविल सर्विस की तैयारी में भी जुटी हैं। उनका सपना भविष्य में आईएएस अधिकारी बनकर देश और समाज की सेवा करना है। इसके लिए वह लगातार मेहनत कर रही हैं। उन्नति के पिता आनंद सिंह ने बताया कि उनकी बेटी बचपन से ही मेधावी रही है।

उन्होंने कहा कि उन्नति ने जो सपना देखा है, उसे पूरा करने के लिए पूरा परिवार उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। उन्नति की माता प्रिया सिंह गृहिणी होने के साथ नगर में ब्लू रोज ब्यूटी पार्लर का संचालन करती हैं। उन्होंने कहा कि आज बेटियां शिक्षा, प्रशासन, खेल, कला और अन्य सभी क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में माता-पिता को बेटियों का हौसला बढ़ाते हुए उन्हें आगे बढ़ने के अवसर देने चाहिए। स्थानीय लोगों और शुभचिंतकों ने उन्नति को उनकी उपलब्धि पर बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। लोगों को उम्मीद है कि उन्नति आने वाले समय में आईएएस बनने के अपने लक्ष्य को भी हासिल कर क्षेत्र का गौरव बढ़ाएंगी।