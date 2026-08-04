Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

नितिन गडकरी से मिला मिशिका सोसाइटी रोड सेफ्टी क्लब का प्रतिनिधिमंडल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मेरठ
Follow us on Google News
share

मिशिका सोसाइटी का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को मंत्री नितिन गडकरी से मिला। डॉ. अमित नागर और उनकी टीम ने आदर्श ट्रैफिक पार्क का फोटो फ्रेम भेंट करते हुए सड़क सुरक्षा अभियान के बारे में चर्चा की। गडकरी ने आमंत्रण स्वीकार किया और संस्था के योगदान की सराहना की।

नितिन गडकरी से मिला मिशिका सोसाइटी रोड सेफ्टी क्लब का प्रतिनिधिमंडल

मिशिका सोसाइटी रोड सेफ्टी क्लब का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिला। डॉ. अमित नागर संस्थापक, आरके सैनी, अनिल शर्मा ने नितिन गडकरी को एनजीओ द्वारा स्थापित आदर्श ट्रैफिक पार्क देवनागरी इंटर कॉलेज का फोटो फ्रेम भेंट किया। 151, 365 दिन लगातार कार्यशाला के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकार्ड लंदन में नाम दर्ज होने और संस्था द्वारा चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा अभियान की विस्तार से जानकारी दी। नितिन गडकरी को आदर्श ट्रैफिक पार्क में आने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आमंत्रण स्वीकार किया एवं संस्था के सड़क सुरक्षा में दिए जा रहे योगदान की प्रशंसा की।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Meerut Latest News Meerut News Nitin Gadkari
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।