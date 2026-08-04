नितिन गडकरी से मिला मिशिका सोसाइटी रोड सेफ्टी क्लब का प्रतिनिधिमंडल
मिशिका सोसाइटी का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को मंत्री नितिन गडकरी से मिला। डॉ. अमित नागर और उनकी टीम ने आदर्श ट्रैफिक पार्क का फोटो फ्रेम भेंट करते हुए सड़क सुरक्षा अभियान के बारे में चर्चा की। गडकरी ने आमंत्रण स्वीकार किया और संस्था के योगदान की सराहना की।
मिशिका सोसाइटी रोड सेफ्टी क्लब का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिला। डॉ. अमित नागर संस्थापक, आरके सैनी, अनिल शर्मा ने नितिन गडकरी को एनजीओ द्वारा स्थापित आदर्श ट्रैफिक पार्क देवनागरी इंटर कॉलेज का फोटो फ्रेम भेंट किया। 151, 365 दिन लगातार कार्यशाला के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकार्ड लंदन में नाम दर्ज होने और संस्था द्वारा चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा अभियान की विस्तार से जानकारी दी। नितिन गडकरी को आदर्श ट्रैफिक पार्क में आने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आमंत्रण स्वीकार किया एवं संस्था के सड़क सुरक्षा में दिए जा रहे योगदान की प्रशंसा की।
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