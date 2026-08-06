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रायफल स्पर्धा में मिर्जापुर प्रथम व आजमगढ़ दूसरे स्थान पर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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मिर्जापुर ने वाराणसी जोन में चल रही 29वीं अंतरजनपदीय एलार्म एफिसिएंसी रेस-शूटिंग प्रतियोगिता में रायफल स्पर्धाओं में पहली और दूसरी जगह प्राप्त की। यह प्रतियोगिता 7 अगस्त तक चलेगी, जिसमें कुल सात जिलों की टीमें शामिल हैं। प्रतियोगिता के दौरान अधिकारियों ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया।

रायफल स्पर्धा में मिर्जापुर प्रथम व आजमगढ़ दूसरे स्थान पर

मिर्जापुर, संवाददाता । वाराणसी जोन की 29वीं अंतरजनपदीय एलार्म एफिसिएंसी रेस-शूटिंग प्रतियोगिता 39वीं वाहिनी पीएसी के मैदान में चल रही है। बुधवार को दूसरे दिन बुधवार को चुनार के फायरिंग रेंज में हुई रायफल स्पर्धा में मिर्जापुर प्रथम व आजमगढ़ दूसरे स्थान पर रही। यह प्रतियोगिता सात अगस्त तक चलेगी। इसमें वाराणसी जोन के कुल सात जिले (मिर्जापुर, भदोही, बलिया, आजमगढ़, गाजीपुर, चन्दौली व जौनपुर) की टीम प्रतिभाग कर रही हैं। अधिकारियों ने फॉयरिंग रेंज का निरीक्षण कर प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन कर दिशा निर्देश दिया। प्रतियोगिता में पुरानी रायफल स्पर्धा 100 गज स्टैण्डिंग पोजिशन में मिर्जापुर प्रथम स्थान, आजमगढ़ द्वितीय स्थान, 200 गज नीलिंग पोजिशन में मिर्जापुर प्रथम व द्वितीय स्थान तथा 300 गज लाइन पोजिशन में सोनभद्र प्रथम स्थान व मिर्जापुर द्वितीय स्थान पर रहा।

वहीं 300 मीटर थ्री पोजिशन में मिर्जापुर प्रथम स्थान व बलिया ने द्वितीय स्थान हासिल किया।

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