मां विवि परिसर में नशा करने पर लगेगा 500 जुर्माना

मिर्जापुर, संवाददाता। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत रैली का आगाज शनिवार को मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो.शोभा गौड़ के नेतृत्व में विवि के उमरिया मझवा महाविद्यालय कैंप कार्यालय परिसर से किया गया। कैंप कार्यालय परिसर से हाथ में बैनर पोस्टर लिए प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर और शिक्षणेत्तर कर्मचारी निकले, रैली आसपास के गांव में पहुंची। जहां स्वयं कुलपति, प्रोफेसरों ने महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों एवं युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। साथ ही नशामुक्त, स्वस्थ एवं आत्मनिर्भर समाज के निर्माण कर रैली के माध्यम से संदेश दिया।अभियान के प्रथम चरण में विश्वविद्यालय परिसर को पूर्णतः नशामुक्त बनाने के उद्देश्य से विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस दौरान नशे का सेवन करने वाले व्यक्तियों को समझाने के साथ परामर्श दिया गया। इस दौरान कुलपति ने कहा कि इसके बाद भी विश्वविद्यालय में नशे का सेवन करते पकड़े जाने पर 500 रुपया अर्थ वसूल किया जाएगा। परिसर की निगरानी के लिए सीसी टीवी कैमरे लगाए गए हैं। नशामुक्ति के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार के पोस्टर एवं बैनर के साथ जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से आसपास के क्षेत्रों में लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करते हुए नशा छोड़ने के लिए प्रेरित किया गया। वाइस चांसलर ने कहा कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य केवल परिसर में विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करना ही नहीं, बल्कि एक स्वस्थ, सुरक्षित और नशामुक्त वातावरण का निर्माण करना भी है।