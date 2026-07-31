ट्रेंड पोर्टल पर प्रवेश करने पर विद्यालयों को नोटिस
मिर्जापुर में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने कक्षा आठ एवं 10 में पास छात्रों के प्रवेश के लिए ट्रेंड शिक्षा पोर्टल पर विद्यालयों के अद्यतन न करने पर प्रधानाचार्यों को नोटिस जारी किया। डीआईओएस ने स्पष्टीकरण मांगा है और कहा है कि समय पर अपडेट न करने पर कार्रवाई की जा सकती है।
मिर्जापुर,संवाददाता। माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों के कक्षा आठ एवं 10 वीं पास छात्रों का प्रवेश ट्रेंड शिक्षा पोर्टल पर शतप्रतिशत विद्यालयों के अपडेट न करने पर गुरुवार को संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को डीआईओएस ने नोटिस जारी कर उनसे स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। साथ ही राजकीय इंटरमीडिएट कालेज महुअरिया में आयोजित बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक राज कुमार दीक्षित ने आवश्यक निर्देश दिया। तकनीकी दिक्कतों को दूर करने के लिए मुख्यालय से मार्ग दर्शन प्राप्त करने के लिए भी कहा गया। ट्रेंड पोर्टल पर सूचना अपडेट न होने पर स्कूली शिक्षा महानिदेशक भी खफा हैं। डीआईओएस ने कहा निर्धारत समय में ट्रेंड अपडेट न होने पर संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें