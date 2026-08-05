नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी धराया
मिर्जापुर में अहरौरा पुलिस ने 27 जुलाई को नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी उदय को गिरफ्तार किया। यह मामला एक गांव निवासी द्वारा दर्ज किया गया था, जिसमें छेड़खानी, अश्लील हरकतें, गाली-गलौज और धमकी का आरोप लगाया गया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया।
मिर्जापुर। अहरौरा पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को मंगलवार धर दबोचा। एक गांव निवासी व्यक्ति ने 27 जुलाई को नामजद अभियुक्त के विरूद्ध नाबालिगपुत्री के साथ छेड़खानी, अश्लील हरकत करने, गाली-गलौज व धमकी का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी डोहरी गांव निवासी उदय को गिरफ्तार कर लिया है।
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