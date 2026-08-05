Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

भैंसार बांध को ढाई घाट तक बढ़ाने की विधानसभा में उठा मुद्दा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, शाहजहांपुर
Follow us on Google News
share

-कलान क्षेत्र को गंगा की बाढ़ से स्थायी राहत दिलाने की अपील-जलालाबाद विधायक हरिप्रकाश वर्मा ने रखी अपनी मांगमिर्जापुर, संवाददाता। मिर्जापुर कलान क्षेत

भैंसार बांध को ढाई घाट तक बढ़ाने की विधानसभा में उठा मुद्दा

मिर्जापुर, संवाददाता। मिर्जापुर कलान क्षेत्र को हर वर्ष गंगा की बाढ़ से होने वाली तबाही से बचाने के लिए क्षेत्रीय विधायक हरिप्रकाश वर्मा ने विधानसभा में भैंसार बांध के विस्तार का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से भैंसार बांध को फर्रुखाबाद जिले की सीमा स्थित ढाई घाट तक बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि इससे कलान तहसील के बाढ़ प्रभावित गांवों को स्थायी राहत मिल सकेगी। विधायक ने कहा कि गंगा की बाढ़ से हर वर्ष कलान तहसील का बड़ा हिस्सा प्रभावित होता है। इससे किसानों की हजारों बीघा फसलें नष्ट हो जाती हैं और ग्रामीणों का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में भैंसार बांध पर्याप्त दूरी तक नहीं होने के कारण बाढ़ का पानी आसानी से आबादी और कृषि क्षेत्रों में पहुंच जाता है।

सरकारी निर्णय का आग्रह

हरिप्रकाश वर्मा ने सरकार से जनहित में शीघ्र निर्णय लेने का आग्रह करते हुए कहा कि यदि भैंसार बांध का विस्तार ढाई घाट तक कराया जाता है तो बाढ़ से होने वाले नुकसान में कमी आएगी, किसानों की फसलें सुरक्षित रहेंगी और क्षेत्र के हजारों लोगों को हर वर्ष आने वाली बाढ़ की समस्या से राहत मिलेगी। विधायक की इस मांग से क्षेत्र के किसानों और ग्रामीणों में उम्मीद जगी है कि सरकार इस प्रस्ताव पर सकारात्मक निर्णय लेगी।

भैंसार बांध की आवश्यकता

-वर्जन-

कलान तहसील के लोगों को हर वर्ष गंगा की बाढ़ की त्रासदी झेलनी पड़ती है। भैंसार बांध को ढाई घाट तक बढ़ाना क्षेत्र के किसानों और ग्रामीणों के हित में बेहद जरूरी है। विधानसभा में यह मांग उठाई है। उम्मीद है सरकार जनहित को देखते हुए जल्द सकारात्मक निर्णय लेकर स्थायी समाधान करेगी।

-हरिप्रकाश वर्मा, विधायक जलालाबाद。

सामान्य प्रश्न

भैंसार बांध का विस्तार क्यों जरूरी है?
भैंसार बांध का विस्तार क्षेत्र के किसानों और ग्रामीणों के हित में बेहद जरूरी है क्योंकि गंगा की बाढ़ से हर वर्ष बड़े पैमाने पर नुकसान होता है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Shahjahnpur News Shahjahnpur Latest News Mirzapur
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।