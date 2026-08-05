भैंसार बांध को ढाई घाट तक बढ़ाने की विधानसभा में उठा मुद्दा
-कलान क्षेत्र को गंगा की बाढ़ से स्थायी राहत दिलाने की अपील-जलालाबाद विधायक हरिप्रकाश वर्मा ने रखी अपनी मांगमिर्जापुर, संवाददाता। मिर्जापुर कलान क्षेत
मिर्जापुर, संवाददाता। मिर्जापुर कलान क्षेत्र को हर वर्ष गंगा की बाढ़ से होने वाली तबाही से बचाने के लिए क्षेत्रीय विधायक हरिप्रकाश वर्मा ने विधानसभा में भैंसार बांध के विस्तार का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से भैंसार बांध को फर्रुखाबाद जिले की सीमा स्थित ढाई घाट तक बढ़ाने की मांग करते हुए कहा कि इससे कलान तहसील के बाढ़ प्रभावित गांवों को स्थायी राहत मिल सकेगी। विधायक ने कहा कि गंगा की बाढ़ से हर वर्ष कलान तहसील का बड़ा हिस्सा प्रभावित होता है। इससे किसानों की हजारों बीघा फसलें नष्ट हो जाती हैं और ग्रामीणों का जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में भैंसार बांध पर्याप्त दूरी तक नहीं होने के कारण बाढ़ का पानी आसानी से आबादी और कृषि क्षेत्रों में पहुंच जाता है।
सरकारी निर्णय का आग्रह
हरिप्रकाश वर्मा ने सरकार से जनहित में शीघ्र निर्णय लेने का आग्रह करते हुए कहा कि यदि भैंसार बांध का विस्तार ढाई घाट तक कराया जाता है तो बाढ़ से होने वाले नुकसान में कमी आएगी, किसानों की फसलें सुरक्षित रहेंगी और क्षेत्र के हजारों लोगों को हर वर्ष आने वाली बाढ़ की समस्या से राहत मिलेगी। विधायक की इस मांग से क्षेत्र के किसानों और ग्रामीणों में उम्मीद जगी है कि सरकार इस प्रस्ताव पर सकारात्मक निर्णय लेगी।
भैंसार बांध की आवश्यकता
-वर्जन-
कलान तहसील के लोगों को हर वर्ष गंगा की बाढ़ की त्रासदी झेलनी पड़ती है। भैंसार बांध को ढाई घाट तक बढ़ाना क्षेत्र के किसानों और ग्रामीणों के हित में बेहद जरूरी है। विधानसभा में यह मांग उठाई है। उम्मीद है सरकार जनहित को देखते हुए जल्द सकारात्मक निर्णय लेकर स्थायी समाधान करेगी।
-हरिप्रकाश वर्मा, विधायक जलालाबाद。
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