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चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने भी मांगा कैशलेस चिकित्सा सुविधा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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मिर्जापुर, संवाददाता।प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन अशासकीय सहायता प्राप्त,स्ववित्त पोषित विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों लिपिक,चतुर्

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने भी मांगा कैशलेस चिकित्सा सुविधा

मिर्जापुर, संवाददाता। प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन अशासकीय सहायता प्राप्त,स्ववित्त पोषित विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों लिपिक,चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की मांग की है। इस बाबत गुरुवार को शिक्षणेत्तर कर्मचारी एसोसिएशन की ओर से मंडल अध्यक्ष जयराम यादव के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित विंध्याचल मंडल के अपर आयुक्त प्रशासन को पत्रक भी सौंपा गया। शिक्षणेत्तर कर्मचारियों ने पत्रक में कहा है कि शिक्षकों की भांति अशासकीय वित्तवहीन विद्यालयों में कार्यरत लिपिक,चतुर्थश्रेणी कर्मचारियों के साथ संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को भी कैशलेस चिकित्सा सुवधा दिया जाए। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी से कनिष्ठ सहायक पद पर प्रोन्नति,हाईस्कूल के लिपिक को इंटरमीडिएट,चतुर्थ श्रेणी की नियुक्ति पर लगी रोक आदि समेत अन्य समस्याओं के समाधान करने की मांग की गई ।

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पत्रक सौंपने वालों में प्रदेश मंत्री घनश्याम दास केसरवानी,शशांक सिंह, आलोक गुप्ता,मिथिलेश यादव,किशन यादव दिनेश सोनकर,बंशराज आदि रहे।

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