रैंकिंग निम्न होने पर 57 प्रधानाचार्यों को नोटिस

मिर्जापुर,संवाददाता। सिटी ब्लाक के बीडीओ की अध्यक्षता में शुक्रवार को ब्लाक सभागार में माध्यमिक शिक्षा,बेसिक शिक्षा परिषद एवं नगर पालिका क्षेत्र के विद्यालयों की हुई। इस दौरान कक्षा आठ,नौ एवं 10 में नवीन सत्र में प्रवेश, सूचकांकों पर चर्चा करते हुए गहन समीक्षा की गई। बैठक में खराब प्रदर्शन करने वाले 57 विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को जिला विद्यालय निरीक्षक राज कुमार दीक्षित ने कारण बाताओ नोटिस जारी किया। बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक,माध्यमिक शिक्षा विभाग के नोडल राजकीय बालिका इंका की प्रधानाचार्य,सीएम फेलो,93 माध्यमिक विद्यालयों में 36 विद्यालयों एवं बेसिक के 260 विद्यालयों में 40 विद्यालयों प्रधानाध्यापक उपस्थित रहे। बैठक में बीडीओ ने बतायाकि माध्यमिक विद्यालयों शिक्षा के विभिन्न सूचकांकों में अपेक्षित प्रगति न होने पर जनपद के साथ् ही नगर विकास खंड की रैंकिंग राज्य स्तर पर बेहद निम्न है।