पीड़ित खाते में 2414 रुपये वापस कराया

पीड़ित खाते में 2414 रुपये वापस कराया
मिर्जापुर की चील्ह थाने की साइबर सेल टीम ने एक पीड़ित के खाते से चुराए गए 2414 रुपये वापस किए। विनय सिंह ने 19 नवंबर 2025 को शिकायत की थी कि अज्ञात व्यक्ति ने लिंक के माध्यम से उनके मोबाइल को हैक किया था।
मिर्जापुर। चील्ह थाने की साइबर सेल टीम ने गुरुवार को पीड़ित के खाते में 2414 रुपये वापस कराया है। 19 नवंबर 2025 को चील्ह के भीटी गांव निवासी विनय सिंह ने पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। बताया कि अज्ञात व्यक्ति ने लिंक के माध्यम से मोबाइल हैक कर खाते से 2414 रुपये गायब कर दिया था।
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