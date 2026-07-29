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कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के तहत 10 लाभार्थियों को मिला सहायता चेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पूर्णिया
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मीरगंज में मुख्यमंत्री कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के तहत 10 पात्र लाभार्थियों को सहायता राशि के चेक वितरित किए गए। मुख्य पार्षद मिकुल देवी ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाना प्राथमिकता है। उपमुख्य पार्षद जय प्रकाश पासवान ने सभी लाभार्थियों तक सहायता पहुंचाने का आश्वासन दिया।

कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के तहत 10 लाभार्थियों को मिला सहायता चेक

मीरगंज, एक संवाददाता। मीरगंज नगर पंचायत कार्यालय में बुधवार को मुख्यमंत्री कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के तहत 10 पात्र लाभार्थियों के बीच सहायता राशि का चेक वितरित किया गया। मुख्य पार्षद मिकुल देवी, उपमुख्य पार्षद जय प्रकाश पासवान और कार्यपालक पदाधिकारी दीपा कुमारी ने संयुक्त रूप से लाभार्थियों को चेक सौंपा। कार्यपालक पदाधिकारी दीपा कुमारी ने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचाना नगर पंचायत की प्राथमिकता है। संकट की घड़ी में जरूरतमंद परिवारों को त्वरित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्य पार्षद मिकुल देवी ने कहा कि गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को समय पर सरकारी सहायता उपलब्ध कराना नगर पंचायत की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

वहीं उपमुख्य पार्षद जय प्रकाश पासवान ने कहा कि सभी पात्र लाभुकों तक बिना किसी परेशानी के योजना का लाभ पहुंचाने के लिए नगर पंचायत लगातार कार्य कर रही है। मौके पर वार्ड पार्षद सत्यनारायण महतो, मो. अमजद आलम, मो. सगीर, सफाई निरीक्षक राहुल आलम, विशाल विवेक, सिद्धार्थ कुमार समेत नगर पंचायत के अन्य कर्मी मौजूद थे।

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