जीटी रोड पर थार से स्टंटबाजी, सात नाबालिग हिरासत में
धनबाद से तोपचांची पहुंचे सात नाबालिग बच्चों ने फ्रेंडशिप डे मनाने के लिए नेशनल हाईवे पर रील बनाना शुरू किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें और उनके वाहनों को जब्त कर लिया, क्योंकि इससे यातायात बाधित हो रहा था। अभिभावकों से संपर्क किया जा रहा है।
तोपचांची, प्रतिनिधि। फ्रेंडशिप डे मनाने के लिए धनबाद से तोपचांची पहुंचे सात नाबालिग बच्चों को नेशनल हाईवे पर रील बनाना महंगा पड़ गया। रविवार को तोपचांची के 12 नंबर के समीप हाईवे पर वाहन खड़ा कर रील बनाई जा रही थी। इसकी सूचना पर तोपचांची थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। तोपचांची पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सातों नाबालिगों तथा उनके चारपहिया दो वाहनों को जब्त कर थाना ले आई। पुलिस के अनुसार, हाईवे पर इस तरह रील बनाने से यातायात बाधित होने और सड़क दुर्घटना की आशंका बनी हुई थी। थाना में नाबालिगों के अभिभावकों से संपर्क किया जा रहा है।
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