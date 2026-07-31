मझगांव : मारपीट मामले में नाबालिग ने किया सरेंडर, रिमांड होम भेजा गया
चाईबासा के पांडुकी गांव में 14 जुलाई 2026 को आदिवासी सामाजिक स्थल को अपवित्र करने के विवाद में नाबालिग आरोपी ने सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण किया। कोर्ट ने उसे न्यायिक रिमांड होम भेजने का आदेश दिया। हिंसक झगड़े में कई लोग घायल हुए थे और स्थिति तनावपूर्ण थी, पुलिस मामले की जांच कर रही है।
चाईबासा, संवाददाता। मझगांव थाना क्षेत्र के पांडुकी गांव में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट के मामले में एक नाबालिग आरोपी ने गुरुवार को सीजेएम कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण किया। सुनवाई के बाद बोर्ड ने उसे न्यायिक प्रक्रिया के तहत रिमांड होम भेजने का आदेश दिया। गौरतलब है कि 14 जुलाई 2026 को पांडुकी गांव में आदिवासी समाज के पवित्र धार्मिक स्थल देशाउली को कथित रूप से अपवित्र किए जाने के आरोप को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए थे। विवाद ने कुछ ही देर में हिंसक रूप ले लिया और दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। घटना में हो समाज के कई युवक घायल हो गए थे, जिनका उपचार चाईबासा सदर अस्पताल में कराया गया।
घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसे देखते हुए पुलिस ने तत्काल हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित किया। मामले में मझगांव थाना में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस लगातार आरोपितों की तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस ने नाबालिग आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जमशेदपुर सहित पड़ोसी राज्य ओडिशा के विभिन्न संभावित ठिकानों पर छापेमारी भी की, लेकिन आरोपी पुलिस के हाथ नहीं लग सका। घटना में शामिल अन्य आरोपितों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
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