बलरामपुर के महराजगंज तराई थाना क्षेत्र के बालापुर गांव में नाबालिग से छेड़छाड़, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को

नाबालिग से छेड़छाड़ और मारपीट का आरोपी गिरफ्तार

बलरामपुर, संवाददाता। महराजगंज तराई थाना क्षेत्र के बालापुर गांव में नाबालिग से छेड़छाड़, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, घटना के दौरान पीड़िता के परिजनों के साथ भी मारपीट की गई थी, जिसमें एक व्यक्ति के पैर में गंभीर चोट आई थी। विवेचना और पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी की भूमिका सामने आने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, बालापुर गांव निवासी एक व्यक्ति ने 17 जुलाई को महराजगंज तराई थाने में तहरीर दी थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि उसकी नाबालिग भतीजी खेत में काम कर रही थी। इसी दौरान गांव के रोज अली ने गलत नीयत से उससे मोबाइल नंबर मांगा। नाबालिग ने इसका विरोध किया तो उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की गई। आरोप है कि उसके साथ छेड़छाड़ करने के साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी गई।

तहरीर के आधार पर मामला दर्ज तहरीर के आधार पर पुलिस ने रोज अली, एहसान अली, अली हुसैन और शब्बीर की पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मामले में बीएनएस की विभिन्न धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट की धाराओं में भी अभियोग पंजीकृत किया गया।

विवेचना और शिकायत के आधार पर धाराओं में परिवर्तन विवेचना के दौरान पीड़िता का बीएनएसएस के तहत बयान दर्ज किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों और बयान के आधार पर मुकदमे में धाराओं की बढ़ोतरी और परिवर्तन किया गया। पुलिस ने बीएनएस तथा पॉक्सो एक्ट की धारा में की बढ़ोतरी की।

रमईडीह बाजार के पास से गिरफ्तारी पुलिस के मुताबिक, सोमवार को आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम क्षेत्र में मौजूद थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि मुकदमे में नामजद आरोपी रमईडीह बाजार के पास से गुजरने वाला है। सूचना पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और अली हुसैन पुत्र अब्दुल रब को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की उम्र करीब 33 वर्ष बताई गई है और वह बालापुर गांव का निवासी है।

पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता पुलिस का कहना है कि विवेचना में पीड़िता के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अली हुसैन की घटना में भूमिका सामने आई। उसके खिलाफ पीड़िता से खेत में छेड़छाड़, अभद्र व्यवहार और मारपीट करने के साथ जान से मारने की धमकी देने के आरोपों की पुष्टि हुई है। घटना के दौरान पीड़िता के परिजनों से मारपीट किए जाने की बात भी विवेचना में सामने आई है।

पुलिस की कार्रवाई पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देश पर अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पाण्डेय और क्षेत्राधिकारी ललिया देवेन्द्र कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन तथा प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक राम मोहन सिंह और हेड कांस्टेबल तेरस राम यादव शामिल रहे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।