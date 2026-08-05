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दुष्कर्म पीड़िता ने बेटे को दिया जन्म, आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बागपत
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बागपत में, दुष्कर्म के बाद गर्भवती हुई किशोरी ने बेटे को जन्म दिया। आरोपी दानिश को हिमाचल प्रदेश के मंडी से गिरफ्तार किया गया। किशोरी को राजस्थान के भरतपुर ले जाकर छोड़ने के बाद आरोपी फरार हो गया था। जून में मामला दर्ज हुआ, और अब उसे न्यायालय में पेश किया गया।

दुष्कर्म पीड़िता ने बेटे को दिया जन्म, आरोपी गिरफ्तार

बागपत। दुष्कर्म के बाद गर्भवती हुई किशोरी ने बेटे को जन्म दिया। इस मामले में फरार चल रहे आरोपी दानिश निवासी उमरपुर जिला मुजफ्फरनगर को हिमाचल के मंडी जिले से गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मुजफ्फरनगर जिले के एक गांव की किशोरी माता-पिता के साथ क्षेत्र के एक ईंट भट्ठे पर रह रही थी। बताया कि मार्च में दानिश निवासी उमरपुर जिला मुजफ्फरनगर किशोरी को घूमाने के बहाने अपने साथ राजस्थान के भरतपुर ले गया। भरतपुर में किशोरी को छोड़कर आरोपी भाग गया, जो राजस्थान पुलिस को मिल गई।

राजस्थान पुलिस ने किशोरी को नारी निकेतन भेजकर परिवार वालों को जानकारी दी। परिजन वाले उसे लेकर घर आ गए।बताया कि जून माह में किशोरी के गर्भवती होने के बारे में परिजनों को पता चला। उन्होंने जून में आरोपी दानिश के ​खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। परिजनों ने बताया कि 10 ​दिन पहले गर्भवती किशोरी ने बेटे को जन्म दिया। इसके बारे में पुलिस को भी जानकारी दी गई। पुलिस ने आरोपी की तलाश की तो वह घर नहीं मिला। इस मामले के विवेचक रजनीश कुमार ने बताया कि आरोपी दानिश को हिमाचल के मंडी से गिरफ्तार किया गया है। मंगलवार को उसे न्यायालय में पेश करके जे​ल भेज दिया गया।

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