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डुमरी में नाबालिग से दुष्कर्म,आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुमला
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डुमरी में नाबालिग से दुष्कर्म,आरोपी गिरफ्तार

डुमरी, प्रतिनिधि । डुमरी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी संतोष लोहरा (35), निवासी चचाली चैनपुर को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार दो अगस्त की रात नाबालिग के लापता होने की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी शशि प्रकाश पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे।

पुलिस की कार्रवाई

ग्रामीणों के सहयोग से रातभर बच्ची की तलाश की गई। देर रात करीब एक बजे बच्ची घर लौट आई। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी उसे बहला-फुसलाकर जंगल की ओर ले गया। जहां उसके साथ दुष्कर्म किया और मारपीट कर घायल कर दिया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले में आवश्यक साक्ष्य भी जब्त किए गए हैं।

पीड़िता का मेडिकल परीक्षण

पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया। डुमरी थाना में संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आरोपी का पृष्ठभूमि

थाना प्रभारी शशि प्रकाश ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी के खिलाफ वर्ष 2016 के एक हत्या के मामले में न्यायालय से लाल वारंट जारी था। वह उस मामले में फरार चल रहा था और उसकी तलाश चंदवा थाना पुलिस भी कर रही थी।

सामान्य प्रश्न

इस मामले में आरोपी कौन है?
आरोपी संतोष लोहरा (35) है।
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