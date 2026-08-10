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नाबालिग से छेड़छाड़ और मारपीट का आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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बलरामपुर के एक गांव में नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने आरोपी अली हुसैन को गिरफ्तार किया। घटना के दौरान पीड़िता के परिजनों के साथ भी मारपीट की गई थी। मामले में बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है।

नाबालिग से छेड़छाड़ और मारपीट का आरोपी गिरफ्तार

बलरामपुर, संवाददाता। महराजगंज तराई थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग से छेड़छाड़, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने सोमवार को एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक घटना के दौरान पीड़िता के परिजनों के साथ भी मारपीट की गई थी, जिसमें एक व्यक्ति के पैर में गंभीर चोट आई थी। विवेचना और पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी की भूमिका सामने आने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 17 जुलाई को महराजगंज तराई थाने में तहरीर दी।

इसमें आरोप लगाया कि उसकी नाबालिग भतीजी खेत में काम कर रही थी। इसी दौरान गांव के रोज अली ने गलत नीयत से उससे मोबाइल नंबर मांगा। भतीजी ने इसका विरोध किया तो उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की गई। आरोप है कि उसके साथ छेड़छाड़ करने के साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी गई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने रोज अली, एहसान अली, अली हुसैन व शब्बीर की पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मामले में बीएनएस व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में भी अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान पीड़िता का बयान दर्ज किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों व बयान के आधार पर मुकदमे में विभिन्न धाराओं की बढ़ोतरी व परिवर्तन किया गया। पुलिस ने बीएनएस व पॉक्सो एक्ट की धारा में की बढ़ोतरी की। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। एएसपी विशाल पांडेय व सीओ ललिया देवेन्द्र कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन एवं प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया। टीम में उपनिरीक्षक राम मोहन सिंह व हेड कांस्टेबल तेरस राम यादव भी शामिल रहे। आरोपी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।रमईडीह बाजार के पास से गिरफ्तारी: पुलिस के मुताबिक सोमवार को आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम क्षेत्र में मौजूद थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि मुकदमे में नामजद आरोपी रमईडीह बाजार से गुजरने वाला है। सूचना पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और अली हुसैन पुत्र अब्दुल रब को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि विवेचना में पीड़िता के बयान व उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अली हुसैन की भूमिका पाई गई। उसके खिलाफ पीड़िता से खेत में छेड़छाड़, अभद्र व्यवहार और मारपीट करने के साथ जान से मारने की धमकी देने के आरोपों की पुष्टि हुई है। घटना के दौरान पीड़िता के परिजनों से मारपीट किए जाने की बात भी विवेचना में सामने आई है।

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