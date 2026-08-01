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Rampur News: नाबालिग के साथ छेड़छाड़ और अभद्रता में दो पर रिपोर्ट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
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Rampur News: स्कूल जाते समय एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की गई, जिसके बाद पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। आरोप है कि आरोपी लगातार उसे परेशान कर रहे थे। हिंदू संगठनों ने घटना पर प्रतिक्रिया दी और गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

Rampur News: नाबालिग के साथ छेड़छाड़ और अभद्रता में दो पर रिपोर्ट

Rampur News: स्कूल जाते हुए नाबालिग के साथ रास्ते में रोक कर छेड़छाड़ और अभद्रता करने के आरोप में पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की है।वही मामला दो समुदाय से जुड़ा होने के कारण हिंदू संगठनों ने मौके पर पहुंच कर दोनों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने शुक्रवार को कोतवाली पहुंच कर पुलिस को बताया कि उसकी नाबालिग पुत्री नगर के एक विद्यालय में कक्षा 10 की छात्र है।वह रोज अपने गांव से नगर पढ़ने के लिए आती थी।आरोप लगाया कि प्रतिदिन विद्यालय आने-जाने के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा लगातार मानसिक एवं सामाजिक उत्पीड़न का शिकार बनाई जा रही है।जिसमें

नगर निवासी आकिब और अनीश जो की नगर स्थित पेट्रोल पंप के पास धुलाई का कार्य करते है।आरोप है कि दोनों पिछले कई दिनों से उसकी पुत्री का लगातार पीछा कर रहे हैं। दोनों युवक आए दिन रास्ता रोकना, अभद्र एवं अशोभनीय टिप्पणियाँ करना, छेड़छाड़ करना, डराना-धमकाना तथा जबरदस्ती बातचीत करने का प्रयास करना जैसी हरकतें करते हैं।आरोप लगाया कि जिस कारण उनकी पुत्री दोनों के हरकतों से अत्यंत भयभीत, मानसिक रूप से आहत एवं असुरक्षित महसूस कर रही है।बीते गुरुवार को दोनों युवक मेरी पुत्री का विद्यालय से उसके गाँव तक लगातार पीछा करते हुए आए और पूरे रास्ते उसे परेशान करते रहे।घटना से वह इतनी भयभीत हो गई कि उसने विद्यालय जाने से साफ़ इनकार कर दिया।जिसके बाद परिवार द्वारा उसे समझाया गया और उसका मनोबल बढ़ाने के बाद शुक्रवार को विद्यालय भेजा था।आरोप है कि दोनों ने फिर उसकी पुत्री के साथ अभद्रता शुरू की तो वह अपने परिवार के साथ मौके पर पहुंचे तो दोनों मौके से फरार हो गए।मामला दो समुदाय से जुड़ा होने के कारण विहिप बजरंग दल कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए।सूचना पर पुलिस भी मौके गई लेकिन दोनों मिल सके।पुलिस दोनों की तलाश कर रही है पीड़ित पिता ने अपनी पुत्री के साथ अनहोनी घटना की आशंका जताते हुए कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर दोनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर दोनों की तलाश शुरू कर दी है। कोतवाल मनीराम ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।जांच की जा रही है।दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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