शर्मनाकः गैंगरेप के बाद घर में घुस नाबालिग को जिंदा जलाया, पंचायत ने लगाया था 100 उठक-बैठक और 50000 का जुर्माना

चतरा जिले के इटखोरी में शुक्रवार को दोपहर गैंगरेप के बाद एक किशोरी को जिंदा जला दिया गया। बाद में आरोपी परिवार ने किशोरी के पिता की भरी पंचायत में पिटाई भी की। घटना के बाद आरोपी परिवार फरार है।

पुलिस ने लड़की अधजला शव बरामद कर लिया है। थाने में एक दर्जन लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं जिलाधिकारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की पुष्टि करते हुए उन्होंने बताया कि पंचायत ने जब आरोपी पर 100 उठक-बैठक और पीड़ित परीवार को 50 हजार रुपये देने का जुर्माना लगाया तो आरोपी ने इसे मानने से इंकार करते हुए लड़की को जिंदा जला दिया गया।

Chatra: Minor girl allegedly gang raped & burnt alive. Relative says, 'Panchayat said that settle the matter by making accused do 100 sit ups & paying the victim's family Rs. 50,000.' District Collector Jitendra Singh says, '1 accused arrested, further probe underway.' #Jharkhand pic.twitter.com/i0bBGXOTiI