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पॉक्सो व धर्म परिवर्तन केस का आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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बलरामपुर में 15 वर्षीय किशोरी की बरामदगी के बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और धर्म परिवर्तन अधिनियम की धाराओं में बढ़ोतरी की है। आरोपी सुहेल को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा गया है। किशोरी की मां द्वारा की गई शिकायत के आधार पर यह मामला दर्ज किया गया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पॉक्सो व धर्म परिवर्तन केस का आरोपी गिरफ्तार

15 वर्षीय किशोरी की बरामदगी के बाद मेडिकल रिपोर्ट व साक्ष्यों के आधार पर बढ़ीं गंभीर धाराएं, आरोपी न्यायालय भेजा गया बलरामपुर, संवाददाता। रेहरा बाजार थाने की पुलिस ने बुधवार को नाबालिग किशोरी से जुड़े पॉक्सो व धर्म परिवर्तन अधिनियम के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया। किशोरी की बरामदगी, उसके बयान, मेडिकल रिपोर्ट तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मुकदमे में गंभीर धाराओं की बढ़ोतरी की है।पुलिस के अनुसार थाना रेहरा बाजार क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने 8 जुलाई को तहरीर देकर बताया कि उसकी करीब 15 वर्षीय पुत्री छह जुलाई को बिना किसी को बताए घर से चली गई थी।

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शिकायत के आधार पर पुलिस ने गुमशुदगी से संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान किशोरी को बरामद कर उसका बयान दर्ज कराया गया तथा मेडिकल परीक्षण सहित अन्य साक्ष्य जुटाए गए। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर मुकदमे में पॉक्सो एक्ट व धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धारा में बढ़ोतरी की गई। इसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही थी। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देशन में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी उतरौला डॉ. जितेन्द्र कुमार के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक दुर्गेश कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बुधवार को वांछित आरोपी सुहेल उर्फ शाहिल पुत्र गुलाम रसूल निवासी मंगुरहवा थाना रेहरा बाजार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के बाद आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करते हुए उसे न्यायालय भेज दिया। मामले की विवेचना जारी है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक राम आशीष मौर्या, हेड कांस्टेबल विजय शंकर यादव तथा कांस्टेबल राहुल गुप्ता शामिल रहे।

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