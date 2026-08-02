Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, चालान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रामपुर
Follow us on Google News
share

सैफनी में नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी के मामले में पुलिस ने आरोपी रोहित को गिरफ्तार किया है। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोपी को कर्बला के पास से पकड़ा गया और उसे न्यायालय में पेश किया गया।

दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, चालान

सैफनी। रविवार को थाना पुलिस ने नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। पुलिस के अनुसार, पीड़िता के परिजन की तहरीर पर थाना क्षेत्र के ही आरोपी रोहित निवासी ग्राम पट्टी फाजिलाबाद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित सुसंगत धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। आरोप है कि युवक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने आरोपी को अकबरपुर रोड स्थित कर्बला के पास सरकारी हैंडपंप के पास गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rape Rampur Latest News Crime News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।