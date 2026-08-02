दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, चालान
सैफनी में नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी के मामले में पुलिस ने आरोपी रोहित को गिरफ्तार किया है। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोपी को कर्बला के पास से पकड़ा गया और उसे न्यायालय में पेश किया गया।
सैफनी। रविवार को थाना पुलिस ने नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। पुलिस के अनुसार, पीड़िता के परिजन की तहरीर पर थाना क्षेत्र के ही आरोपी रोहित निवासी ग्राम पट्टी फाजिलाबाद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित सुसंगत धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। आरोप है कि युवक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने आरोपी को अकबरपुर रोड स्थित कर्बला के पास सरकारी हैंडपंप के पास गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
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