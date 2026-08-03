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हटिया से कार में बैठाकर लड़की को ले भागे अपराधी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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रांची के हटिया इलाके से एक नाबालिग लड़की का अपहरण हुआ है। अपराधियों ने उसे कार में जबरन बैठाकर भाग गए। पीड़िता के पिता ने जगन्नाथपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। लड़की शनिवार को घर से बाहर गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। पुलिस अब अपहरण की जांच कर रही है।

हटिया से कार में बैठाकर लड़की को ले भागे अपराधी

रांची, प्रमुख संवाददाता। हटिया इलाके से एक नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला सामने आया है। कार सवार अपराधियों ने घटना को एक अगस्त की दोपहर में अंजाम दिया है। परिजनों के मुताबिक नाबालिग लड़की किसी कार्य से घर से बाहर निकली थी। इसी दौरान अपराधियों ने उसे जबरन अपनी कार में बैठा लिया और लेकर फरार हो गए। इस संबंध में नाबालिग के पिता ने जगन्नाथपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है। नाबालिग लड़की के पिता ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी शनिवार की दोपहर करीब एक बजे प्रेमनगर के रोड नंबर चार में गई थी। इसी दौरान एक कार आयी और उसमें बैठे शख्स ने उनकी पुत्री को उसमें बैठा लिया।

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काफी देर तक जब उनकी पुत्र घर नहीं लौटी तो परिजनों को खोजबीन में इस बात की जानकारी मिली। इसके बाद परिजन जगन्नाथपुर थाना पहुंचे और मामला दर्ज कराया। दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पुलिस नाबालिग लड़की की तलाश में जुट गई है।

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