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अनाथ बहनों की पैतृक जमीन हड़पने के आरोप में तीन सगे चाचाओं पर मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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बलरामपुर में एक नाबालिग बच्ची अपने माता-पिता के निधन के बाद पैतृक संपत्ति के अधिकार के लिए संघर्ष कर रही है। उसके चाचाओं ने उसकी संपत्ति पर अवैध कब्जा किया और जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है।

अनाथ बहनों की पैतृक जमीन हड़पने के आरोप में तीन सगे चाचाओं पर मुकदमा दर्ज

बलरामपुर, संवाददाता। बलरामपुर जनपद के रेहरा बाजार थाना क्षेत्र में माता-पिता के निधन के बाद पैतृक संपत्ति के अधिकार के लिए संघर्ष कर रही एक नाबालिग बच्ची की शिकायत पर पुलिस ने उसके तीन सगे रिश्तेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि तीन चाचा ने सांठ गांठ कर पीड़िता की पैतृक जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया, उसका हिस्सा देने से इनकार किया और विरोध करने पर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस के अनुसार ग्राम गनवरिया बुजुर्ग, परगना सादुल्लाहनगर, तहसील उतरौला निवासी करीब 14 वर्षीय रोली वर्मा की तहरीर पर उसके चाचा राम सूरत, बलराम और जयराम पुत्रगण स्वर्गीय मक्कू के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है。

पिता और माता का निधन

एफआईआर के मुताबिक रोली की मां गीता देवी का वर्ष 2019 में तथा पिता सियाराम का जून 2022 में निधन हो गया था। माता-पिता की मौत के बाद रोली और उसकी बड़ी बहन खुशबू अनाथ हो गईं। दोनों बहनों की परवरिश उनके नाना शिव शंकर वर्मा कर रहे हैं, जिन्होंने बड़ी बहन का विवाह भी कराया।

पै‍तृक भूमि का विवाद

पीड़िता का आरोप है कि गांव स्थित गाटा संख्या-91 की पैतृक भूमि में उसका और उसकी बहन का वैधानिक हिस्सा बनता है, लेकिन आरोपित चाचाओं ने पूरी जमीन पर कब्जा कर रखा है। आरोप है कि भूमि के कुछ हिस्से का बैनामा भी करा दिया गया। जब भी दोनों बहनें अपना हिस्सा मांगती हैं तो उन्हें गाली-गलौज कर धमकाया जाता है और जान से मारने की धमकी दी जाती है।

सुरक्षा की मांग

दादा-दादी के भी जीवित न होने के कारण दोनों बहनें अपने पैतृक अधिकार के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने को मजबूर हैं। पीड़िता ने पुलिस से जमीन में उसका वैधानिक हिस्सा दिलाने और सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है।

पुलिस कार्रवाई

प्रभारी निरीक्षक दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की विवेचना की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पीड़िता का नाम क्या है?
पीड़िता का नाम रोली वर्मा है।

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