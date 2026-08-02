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महिला ने पड़ोसी चाचा भतीजे पर नाबालिग बेटी भगाने का लगाया आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जौनपुर
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मछलीशहर (जौनपुर) की एक मुस्लिम महिला ने अपने चाचा भतीजे पर अपनी नाबालिग बेटी को भगाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। महिला का कहना है कि उसकी बेटी शौंच के बहाने घर से निकल गई और एक युवक द्वारा बहला फुसला कर भगा ली गई। मामले की जांच की जा रही है।

महिला ने पड़ोसी चाचा भतीजे पर नाबालिग बेटी भगाने का लगाया आरोप

मछलीशहर (जौनपुर), हिन्दुस्तान संवाद। कोतवाली क्षेत्र की मुस्लिम महिला ने गाँव के ही चाचा भतीजे पर अपनी नाबालिग बेटी को भगाने का आरोप लगाते मुकदमा दर्ज कराया है। उक्त महिला के अनुसार बीती रात उसकी नाबालिग बेटी शौंच के बहाने घर से बाहर चली गई। काफी देर तक नहीं लौटने पर उसकी खोजबीन की तो पता चला कि उसे गाँव का ही एक मुस्लिम युवक बहला फुसला कर भगा ले गया है। जिसमे युवक के चाचा ने मदद की। सुबह होने पर उनसे पूछताछ करने गई तो वो लोग उग्र होने के साथ झगड़ा करने पर उतारू हो गए। महिला के अनुसार बेटी घर से जाते समय नगदी सहित गहने भी लेकर चली गई है।

मामले के बाबत प्रभारी निरीक्षक विनीत रॉय ने बताया कि महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर किशोरी की खोजबीन की जा रही है।

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