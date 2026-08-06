शादी का झांसा देकर किशोरी से बनाया शारीरिक संबंध

संतकबीरनगर, निज संवाददाता। दुधारा क्षेत्र की रहने वाली किशोरी से उसी गांव का आरोपी शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया। इतना ही नहीं शादी का दबाव बनाने पर किशोरी की वीडियो और फोटो वायरल कर देने की धमकी दे रहा है। उलाहना देने पर आरोपी की मां ने गाली गलौज देते हुए घर से भगा दिया। ऐसा आरोप लगाते हुए पीड़ित मां ने आरोपी पर रेप और उसकी मां पर गाली-गलौज, जानमाल की धमकी का केस दर्ज कराया।पीड़ित मां का आरोप है कि उसके गांव का रहने वाला रेहान अहमद उसकी नाबालिग बेटी से 09 महीने से बातचीत कर रहा था।

आरोपी युवक शादी का झांसा देकर लगातार उसकी बेटी से शारीरिक संबंध बनाया। आरोपी ने वीडियो व फोटो भी बनाया है। आरोप है कि अब आरोपी उसकी बेटी से शादी करने से इनकार रहा है। जब बेटी शादी करने की बात की तो वीडियो व फोटो वायरल कर देने की धमकी देने लगा। आरोप है कि वह अपनी बेटी की शादी कहीं और करना चाहती है तो वहां भी शादी काट देता है। फोटो व वीडियो दिखाकर जान से मारने की धमकी देता है। आरोपी घर में घुस कर मारपीट करने आया था। फोन पर भी गाली गलौज करता है। जब उलाहना लेकर आरोपी रेहान के घर गई तो उसकी मां ने उसे और उसकी बेटी को गाली गलौज देते हुए घर से भगा दिया। आरोपी की मां भी उसकी बेटी से शादी करने से इनकार कर दिया। आरोपी को उसकी मां पूरा सहयोग कर रही है। एसओ अमित कुशवाहा ने बताया कि पीड़ित मां की तहरीर पर आरोपी रेहान पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और मां पर गाली गलौज, जानमाल की धमकी का केस दर्ज किया गया। आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा।