नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप, युवक पर एफआईआर
बलरामपुर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने का मामला सामने आया है। आरोपी युवक लवकुश के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर नाबालिग की तलाश शुरू कर दी है। घटना 9 अगस्त 2026 को हुई थी जब लड़की शौच के लिए गई थी।
बलरामपुर, संवाददाता। बलरामपुर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर नाबालिग की तलाश शुरू कर दी है। तहरीर के अनुसार घटना नौ अगस्त 2026 की रात करीब आठ बजे की है। नाबालिग लड़की रात में शौच के लिए घर से बाहर गई थी। आरोप है कि इसी दौरान ग्राम शेखापुर निवासी लवकुश पुत्र सीताराम उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। काफी खोजबीन के बावजूद लड़की का पता नहीं चल सका। पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया कि आरोपी की ओर से पहले भी फोन कर धमकी दी गई थी कि वह उनकी बेटी को भगा ले जाएगा और वे कुछ नहीं कर पाएंगे।
घटना के बाद परिजनों ने आसपास और संभावित स्थानों पर लड़की की तलाश की, लेकिन सुराग नहीं मिला। प्रभारी निरीक्षक गिरजेश तिवारी ने बताया कि महिला की शिकायत पर कोतवाली देहात पुलिस ने 10 अगस्त को आरोपी लवकुश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच के साथ ही नाबालिग की तलाश में जुटी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें