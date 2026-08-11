नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप, युवक पर एफआईआर

बलरामपुर, संवाददाता। बलरामपुर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर नाबालिग की तलाश शुरू कर दी है। तहरीर के अनुसार घटना नौ अगस्त 2026 की रात करीब आठ बजे की है। नाबालिग लड़की रात में शौच के लिए घर से बाहर गई थी। आरोप है कि इसी दौरान ग्राम शेखापुर निवासी लवकुश पुत्र सीताराम उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। काफी खोजबीन के बावजूद लड़की का पता नहीं चल सका। पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया कि आरोपी की ओर से पहले भी फोन कर धमकी दी गई थी कि वह उनकी बेटी को भगा ले जाएगा और वे कुछ नहीं कर पाएंगे।