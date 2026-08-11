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नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप, युवक पर एफआईआर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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बलरामपुर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने का मामला सामने आया है। आरोपी युवक लवकुश के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर नाबालिग की तलाश शुरू कर दी है। घटना 9 अगस्त 2026 को हुई थी जब लड़की शौच के लिए गई थी।

नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप, युवक पर एफआईआर

बलरामपुर, संवाददाता। बलरामपुर के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर नाबालिग की तलाश शुरू कर दी है। तहरीर के अनुसार घटना नौ अगस्त 2026 की रात करीब आठ बजे की है। नाबालिग लड़की रात में शौच के लिए घर से बाहर गई थी। आरोप है कि इसी दौरान ग्राम शेखापुर निवासी लवकुश पुत्र सीताराम उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। काफी खोजबीन के बावजूद लड़की का पता नहीं चल सका। पीड़िता की मां ने पुलिस को बताया कि आरोपी की ओर से पहले भी फोन कर धमकी दी गई थी कि वह उनकी बेटी को भगा ले जाएगा और वे कुछ नहीं कर पाएंगे।

घटना के बाद परिजनों ने आसपास और संभावित स्थानों पर लड़की की तलाश की, लेकिन सुराग नहीं मिला। प्रभारी निरीक्षक गिरजेश तिवारी ने बताया कि महिला की शिकायत पर कोतवाली देहात पुलिस ने 10 अगस्त को आरोपी लवकुश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच के साथ ही नाबालिग की तलाश में जुटी है।

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