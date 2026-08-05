किशोरी को बंधक बनाकर दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार
बदौसा के एक मुहल्ले से एक नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर घर ले जाया गया। आरोपी अंकित रैकवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसने किशोरी को बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता के पिता ने जांच की मांग की थी। आरोपी को अदालत के समक्ष पेश किया गया और जेल भेज दिया गया।
बदौसा। कस्बे के एक मुहल्ले से तीन दिन पहले रविवार की रात्रि बहला फुसलाकर घर ले जाई गई नाबालिग किशोरी को बंधक बनाकर दुषकर्म की घटना को अंजाम देने वाले आरोपित अंकित रैकवार को गिरफ्तार किया है । थानाध्यक्ष राधाकृष्ण तिवारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर उन्होंने पुलिस बल के साथ अंकित रैकवार पुत्र फत्तु उर्फ फतुआ निवासी चंद्र नगर, बदौसा को कस्बे से दो किलोमीटर दूर प्रयागराज ढाबा के नजदीक से मंगलवार की रात्रि लगभग ग्यारह बजे गिरफ्तार किया है। बताया कि आरोपी कही भागने की फिराक में ढाबा के पास हाइवे किनारे खड़ा था । उन्होंने बताया कि आरोपित अंकित को बुधवार को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया , जहां से उसे जेल भेज दिया गया है ।
आरोपित अंकित ने दो अगस्त की रात्रि कस्बे के एक मुहल्ले से बारह वर्षीय किशोरी को बहला फुसला कर अपने घर ले गया था तथा वहां किशोरी को बंधक बनाकर एवं डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता के पिता ने मंगलवार रिपोर्च दर्ज कराई थी।
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