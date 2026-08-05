किशोरी को बंधक बनाकर दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

बदौसा। कस्बे के एक मुहल्ले से तीन दिन पहले रविवार की रात्रि बहला फुसलाकर घर ले जाई गई नाबालिग किशोरी को बंधक बनाकर दुषकर्म की घटना को अंजाम देने वाले आरोपित अंकित रैकवार को गिरफ्तार किया है । थानाध्यक्ष राधाकृष्ण तिवारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर उन्होंने पुलिस बल के साथ अंकित रैकवार पुत्र फत्तु उर्फ फतुआ निवासी चंद्र नगर, बदौसा को कस्बे से दो किलोमीटर दूर प्रयागराज ढाबा के नजदीक से मंगलवार की रात्रि लगभग ग्यारह बजे गिरफ्तार किया है। बताया कि आरोपी कही भागने की फिराक में ढाबा के पास हाइवे किनारे खड़ा था । उन्होंने बताया कि आरोपित अंकित को बुधवार को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया , जहां से उसे जेल भेज दिया गया है ।