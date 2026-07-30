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चार माह बाद दर्ज हुआ अपहरण का मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, लखनऊ
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मंगटइया, निगोहां में पानी पूड़ी का ठेला लगाने वाले एक व्यक्ति की नाबालिग बेटी का अपहरण चार महीने बाद दर्ज किया गया है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर, झांसी के आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच चालू कर दी गई है। यह घटना 14 अप्रैल को हुई थी।

चार माह बाद दर्ज हुआ अपहरण का मुकदमा

निगोहां के ग्राम मंगटइया में पानी पूड़ी का ठेला लगाने वाले एक व्यक्ति की नाबालिग बेटी के अपहरण का मुकदमा चार माह बाद दर्ज हुआ है। पीड़ित परिजनों की तहरीर पर झांसी के आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक मध्य प्रदेश के दतिया के ठाकुरदास ने 14 अप्रैल को लापता हुई नाबालिग बेटी की रिपोर्ट लिखाई है।

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