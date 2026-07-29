शर्मनाकः किशोर ने नाबालिग बहन से किया दुष्कर्म
लोनी में एक किशोर ने अपनी 14 वर्षीय बहन के साथ दुष्कर्म किया। घटना तीन महीने पुरानी है, जिसका पता तब चला जब पीड़िता को रक्तस्राव के कारण अस्पताल ले जाया गया। मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है। किशोर न्यायालय में आरोपी की पेशी की गई है।
-तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाने के बाद पता चला लोनी, हरदीप श्रीवास्तव। लोनी थानाक्षेत्र में रहने वाले किशोर ने अपनी नाबालिग बहन से दुष्कर्म किया। मामला तीन माह पुराना है। रक्तस्राव होने पर परिजन पीड़िता को अस्पताल ले गए तो पता चला। मां की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर नाबालिग भाई को पकड़ लिया है। उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई है।लोनी थानाक्षेत्र एक कॉलोनी में दंपति अपने 15 वर्षीय बेटे और 14 वर्षीय बेटी के साथ रहते हैं। पुलिस के मुताबिक करीब तीन माह पूर्व दंपति किसी काम से बाहर गए थे। घर पर बेटा और बेटी अकेले थे।
इस दौरान नाबालिग बेटे ने अपनी बहन के साथ दुष्कर्म किया। माता-पिता के लौटने पर पीड़िता चुप रही, लेकिन एक सप्ताह बाद ही उसे रक्तस्त्राव शुरू हो गया। परिजन दिल्ली के जीटीबी अस्पताल ले गए। यहां लंबे इलाज के बाद भी फायदा नहीं हुआ। इसके बाद चिकित्सकों ने किशोरी की कॉउंसिलिंग की। उससे पूछा कि बीते कुछ समय में कुछ गलत तो नहीं हुआ तो पीड़िता ने बताया कि भाई ने उसके साथ गलत काम किया था। इसके बाद अस्पताल ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने परिजनों से संपर्क किया और मां की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर 15 वर्षीय किशोर को पुलिस ने पकड़ा। सहायक पुलिस आयुक्त लोनी राम किशन ने बताया कि आरोपी को किशोर न्यायालय बोर्ड के समक्ष पेश किया है। बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें