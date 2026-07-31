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बालिका संग अश्लील हरकत का आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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महिवाघाट थाना क्षेत्र की एक महिला ने 28 जुलाई को स्थानीय थाने में मुकदमा दर्ज कराया। महिला ने आरोप लगाया कि कुम्हियावां निवासी जुबैर ने उसकी नाबालिग भतीजी के साथ अश्लील हरकत की। आरोपी की गिरफ्तारी शुक्रवार को पश्चिमशरीरा-अंधावां बॉर्डर से की गई।

बालिका संग अश्लील हरकत का आरोपी गिरफ्तार

महेवाघाट थाना क्षेत्र की एक महिला ने 28 जुलाई को स्थानीय थाने पर मुकदमा कायम कराया। इसमें आरोप लगाया कि इलाके के कुम्हियावां निवासी जुगाड़ मुस्लिम उर्फ जुबैर ने उसकी नाबालिग भतीजी के साथ अश्लील हरकत की। थाना प्रभारी धीरेंद्र सिंह के अनुसार, अभियोग पंजीकृत किए जाने के बाद से ही आरोपी की तलाश की जा रही थी। शुक्रवार को पश्चिमशरीरा-अंधावां बॉर्डर से उसे गिरफ्तार किया गया। लिखापढ़ी के बाद चालान कर दिया गया।

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