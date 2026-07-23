इंस्टाग्राम दोस्ती नाबालिग को पड़ी महंगी, 24 घंटे बंधक बनाकर दुष्कर्म का आरोप

सोशल मीडिया पर दोस्ती करने के बाद एक 14 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर लिया गया। आरोपी ने किशोरी को स्कूल जाते समय बहला-फुसलाकर भगा लिया और 24 घंटे तक उसके पास रखा। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया और किशोरी को सुरक्षित व घर वापस लौटाया।

रातू ,प्रतिनिधि। सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती एक 14 वर्षीय नाबालिग किशोरी के लिए मुसीबत बन गई। इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर आरोपी युवक ने 21 जुलाई को सुबह आठ बजे अपने एक दोस्त के साथ मिलकर किशोरी को स्कूल जाने के दौरान बहला-फुसलाकर रास्ते से स्कूटी में भगा ले गया और 24 घंटे तक अपने पास रखा। किशोरी सरकारी स्कूल में आठवी की छात्रा है। इस मामले में रातू पुलिस ने शिकायत मिलते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी और उसके साथी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। स्कूल जाने के लिए निकली किशोरी को भगा ले गया आरोपी

पीड़ित परिवार के अनुसार - पीड़ित परिवार के अनुसार 14 वर्षीय किशोरी स्कूल जाने के लिए निकली थी। इसी दौरान पतराटोली, ककरगढ़, कुडू निवासी अताउल्लाह अंसारी उसे बहलाकर अपने साथ ले गया। दिनभर उसे रथ मेला घुमाने के बाद शाम को अपने दोस्त गुलजार अंसारी के फुटकलटोली स्थित घर ले गया। आरोप है कि वहां रातभर किशोरी को रखा गया और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया।

झूठी कहानी बताकर गुमराह किया किशोरी के समय पर घर नहीं लौटने पर परिजन परेशान हो गए। इस बीच गुलजार की पत्नी ने परिजनों को फोन कर बताया कि किशोरी बर्थडे पार्टी में है और शाम तक आ जाएगी। रात सात बजे तक नहीं आने पर दोबारा कॉल करने पर कहा गया कि केक काटने में देरी है, इसलिए वह कल जाएगी। इसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। घटना की सूचना रातू थाना को दी गई। अगली सुबह परिजनों व पुलिस के दबाव के कारण आरोपी ने किशोरी को बुधवार सुबह दलादिली के पास छोड़ दिया। रोती हुए किशोरी को देखकर स्थानीय लोगों ने कारण पूछा। किशोरी ने आपबीती बताई और आरोपी का फोटो दिखाया। इसी बीच विनय विश्वकर्मा ने युवक की पहचान करते हुए बताया कि वह लड़का उसकी वेल्डिंग दुकान में काम करता है। इसके बाद विनय ने इंसानियत का परिचय देते हुए किशोरी को कमड़े स्थित घर के बाहर छोड़ा।

पुलिस ने लोकेशन ट्रेस कर दबोचा परिजनों की शिकायत पर रातू पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपी के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की। पहले लोकेशन हिन्दपीढ़ी, फिर कर्बला चौक और रिम्स में मिला। वहां नहीं मिलने पर ठाकुरगांव रोड पर लोकेशन मिला। देर रात आरोपी जब अपने मालिक के घर चाभी लौटाने पहुंचा तो पहले से घात लगाकर बैठी पुलिस ने उसे दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी अताउल्लाह अंसारी और उसके साथी गुलजार अंसारी को गिरफ्तार कर गुरुवार को जेल भेज दिया। थाना प्रभारी आदिकांत महतो ने बताया कि शुक्रवार को किशोरी का मेडिकल कराया जाएगा। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश कर 164 का बयान कराया जाएगा। मेडिकल रिर्पोट आने के बाद इस मामले में पॉक्सो एक्ट सहित अपहरण का भी मामला दर्ज कर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। पुलिस आगे की जांच कर रही है।