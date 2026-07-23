Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

इंस्टाग्राम दोस्ती नाबालिग को पड़ी महंगी, 24 घंटे बंधक बनाकर दुष्कर्म का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

सोशल मीडिया पर दोस्ती करने के बाद एक 14 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर लिया गया। आरोपी ने किशोरी को स्कूल जाते समय बहला-फुसलाकर भगा लिया और 24 घंटे तक उसके पास रखा। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया और किशोरी को सुरक्षित व घर वापस लौटाया।

इंस्टाग्राम दोस्ती नाबालिग को पड़ी महंगी, 24 घंटे बंधक बनाकर दुष्कर्म का आरोप

रातू ,प्रतिनिधि। सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती एक 14 वर्षीय नाबालिग किशोरी के लिए मुसीबत बन गई। इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर आरोपी युवक ने 21 जुलाई को सुबह आठ बजे अपने एक दोस्त के साथ मिलकर किशोरी को स्कूल जाने के दौरान बहला-फुसलाकर रास्ते से स्कूटी में भगा ले गया और 24 घंटे तक अपने पास रखा। किशोरी सरकारी स्कूल में आठवी की छात्रा है। इस मामले में रातू पुलिस ने शिकायत मिलते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी और उसके साथी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। स्कूल जाने के लिए निकली किशोरी को भगा ले गया आरोपी

ये भी पढ़ें:अपहरण एवं दुराचार के आरोपी को मिली जमानत

पीड़ित परिवार के अनुसार

- पीड़ित परिवार के अनुसार 14 वर्षीय किशोरी स्कूल जाने के लिए निकली थी। इसी दौरान पतराटोली, ककरगढ़, कुडू निवासी अताउल्लाह अंसारी उसे बहलाकर अपने साथ ले गया। दिनभर उसे रथ मेला घुमाने के बाद शाम को अपने दोस्त गुलजार अंसारी के फुटकलटोली स्थित घर ले गया। आरोप है कि वहां रातभर किशोरी को रखा गया और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया।

झूठी कहानी बताकर गुमराह किया

किशोरी के समय पर घर नहीं लौटने पर परिजन परेशान हो गए। इस बीच गुलजार की पत्नी ने परिजनों को फोन कर बताया कि किशोरी बर्थडे पार्टी में है और शाम तक आ जाएगी। रात सात बजे तक नहीं आने पर दोबारा कॉल करने पर कहा गया कि केक काटने में देरी है, इसलिए वह कल जाएगी। इसके बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। घटना की सूचना रातू थाना को दी गई। अगली सुबह परिजनों व पुलिस के दबाव के कारण आरोपी ने किशोरी को बुधवार सुबह दलादिली के पास छोड़ दिया। रोती हुए किशोरी को देखकर स्थानीय लोगों ने कारण पूछा। किशोरी ने आपबीती बताई और आरोपी का फोटो दिखाया। इसी बीच विनय विश्वकर्मा ने युवक की पहचान करते हुए बताया कि वह लड़का उसकी वेल्डिंग दुकान में काम करता है। इसके बाद विनय ने इंसानियत का परिचय देते हुए किशोरी को कमड़े स्थित घर के बाहर छोड़ा।

पुलिस ने लोकेशन ट्रेस कर दबोचा

परिजनों की शिकायत पर रातू पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपी के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की। पहले लोकेशन हिन्दपीढ़ी, फिर कर्बला चौक और रिम्स में मिला। वहां नहीं मिलने पर ठाकुरगांव रोड पर लोकेशन मिला। देर रात आरोपी जब अपने मालिक के घर चाभी लौटाने पहुंचा तो पहले से घात लगाकर बैठी पुलिस ने उसे दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी अताउल्लाह अंसारी और उसके साथी गुलजार अंसारी को गिरफ्तार कर गुरुवार को जेल भेज दिया। थाना प्रभारी आदिकांत महतो ने बताया कि शुक्रवार को किशोरी का मेडिकल कराया जाएगा। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश कर 164 का बयान कराया जाएगा। मेडिकल रिर्पोट आने के बाद इस मामले में पॉक्सो एक्ट सहित अपहरण का भी मामला दर्ज कर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। पुलिस आगे की जांच कर रही है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या किशोरी का अपहरण सोशल मीडिया पर दोस्ती करने के बाद हुआ?
हाँ, किशोरी का अपहरण सोशल मीडिया पर दोस्ती करने के बाद हुआ।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News Instagram Ranchi News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।