किशोरी को भगाने व दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार
पीपीगंज में नाबालिग को झांसा देकर भगाने और दुष्कर्म के आरोपी समीउल्लाह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
पीपीगंज। नाबालिग को झांसा देकर भगाने व दुष्कर्म करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान जंगल बिहुली टोला भगवानपुर निवासी समीउल्लाह के रूप में हुई। आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेजा गया।
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