नाबालिग का अपहरण कर होटल में सामूहिक दुष्कर्म, बंधक बनाकर देह व्यापार में धकेलने का प्रयास

क्वार्सी थाना क्षेत्र में गुरुवार रात को समाज को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। यहां कचरा फेंकने गई एक नाबालिग को कार सवार आरोपी घर के बाहर से अपहरण करके ओयो होटल में ले गए। वहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। फिर बंधक बनाकर देह व्यापार में धकेलने का प्रयास किया। सूचना पर सक्रिय हुई पुलिस ने किशोरी को सकुशल बरामद किया। साथ ही होटल मालिक, मैनेजर समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दो आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। साथ ही होटल को सील कर दिया है। सीओ तृतीय सर्वम सिंह ने बताया कि क्वार्सी क्षेत्र के एक इलाका निवासी व्यक्ति (मूल निवासी हाथरस) ने गुरुवार रात को शिकायत दी थी कि देररात करीब साढ़े 12 बजे उनकी 14 साल की बेटी घर के बाहर कचरा फेंकने गई थी। लेकिन, वापस नहीं आई। सूचना मिलते ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। इसी बीच जानकारी मिली कि नगला पटवारी इलाके में मंजूरगढ़ी रोड पर पारस हॉस्पिटल के पास स्थित ओयो होटल में दो लड़के कार से एक नाबालिग लड़की को लाए हैं। इस पर इंस्पेक्टर अरुण कुमार पुलिस बल के साथ ओयो होटल पहुंचे। वहां एक कमरे में दो युवक मिले, जिन्होंने अपने नाम बरौला बाईपास संगम विहार निवासी अजय कुमार पुत्र मनोज कुमार व टीकम सिंह पुत्र लीलाधर बताए। टीकम होटल मालिक व अजय मैनेजर है। दूसरे कमरे से नाबालिग लड़की से बरामद किया गया। उसके साथ निशातबाग ताजबाग निवासी जिलानी पुत्र मो. अली आपत्तिजनक हालत में मिला। पुलिस ने किशोरी को मुक्त कराकर अजय, टीकम और जिलानी को गिरफ्तार कर लिया। तीनों को शुक्रवार को न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया है। वहीं, मुकदमे में सामूहिक दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट, अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम की धाराएं बढ़ाई गई हैं। घटना में संलिप्त अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है。