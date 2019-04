नागरिकता को लेकर गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब

गृह मंत्रालय ने मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को नागरिकता को लेकर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। गृहमंत्रालय ने यह नोटिस बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत मिलने के बाद जारी किया है। यह जानकारी न्यूज एजेंसी एएनआई ने दी है।

Ministry of Home Affairs issues notice to Congress President Rahul Gandhi over his citizenship after receiving a complaint from Rajya Sabha MP Dr Subramanian Swamy; MHA asks Rahul Gandhi to respond in the matter within a 'fortnight'. pic.twitter.com/rkFu6TJ7lu